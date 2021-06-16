雅诗阁公寓信托合资1.099亿元 开发美国一学生宿舍资产

（早报讯）凯德集团（CapitaLand）旗下住宿业务雅诗阁公司（Ascott）与雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）将联合投资及发展美国南卡罗来纳州一个永久地契学生宿舍资产，总投资额达1亿零990万美元（1亿4620万新元）。

这个将有678个床位的学生宿舍，将为附近的南卡罗莱纳大学（University of South Carolina）的3万5000名大学本科生和毕业生服务。它的建筑工程预定在今年第三季展开，在2023年第二季落成。

联合文告指出，在初期阶段，雅诗阁和雅诗阁公寓信托将各持有合资项目的45％股权，其余10％股权由一家第三方伙伴持有，该伙伴是美国其中一家最大的学生宿舍发展商与美国一家大型房地产发展及建筑商的合资公司。在该项目的表现稳定下来之后，雅诗阁和雅诗阁公寓信托将买下那其余10％股权。

雅诗阁也另外与该学生宿舍发展商建立伙伴关系，在美国投资和开发更多学生宿舍房地产。这些房地产将成为雅诗阁公寓信托可能收购的资产。

文告指出，这项能增加盈利的投资，预计可把信托2020财年的每单位派息增加2.1％，在业务表现稳定下来后，信托的息税折摊前盈利收益率（EBITDA yield）可达6.2％。信托也将有优先权全面收购雅诗阁的学生宿舍，以便为单位持有者创造更多的稳定收入。

凯德集团昨日股价涨0.53％至3.78元。雅诗阁公寓信托昨日股价持平于1.04元。