【2020人口普查】佛教仍是本地第一大宗教 但有更多人无宗教信仰

（早报讯）过去10年来，新加坡维持多元宗教的色彩，但无宗教信仰者的比率逐渐增加，目前占总居民人口的20％，其中过半无信仰者是34岁以下青年人。

新加坡统计局今天（6月16日）公布的2020年全国人口普查数据显示，佛教仍是本地第一大宗教，佛教徒占15岁及以上总居民人口的31.1％。第二和第三大宗教依次为基督教（18.9％）和回教（15.6％）。

基督教徒和回教徒所占的居民人口比率有略增趋势，分别上升0.6和0.9个百分点。其他各宗教信徒的比率过去10年来则略减，佛教和道教信徒减幅最明显，分别为2.2和2.1个百分点。

各年龄层居民当中的无宗教信仰者都有所增加，去年占总居民人口的20％，比率超越了第二大宗教基督教。10年前，无信仰者占总居民人口的17％。统计局网站的2000年全国人口普查数据显示，那一年无信仰者占总居民人口的14.8％。

去年，15岁至24岁居民当中，自称没有宗教信仰的比率为24.2％；25岁至34岁居民，无宗教信仰者则占26.2％，分别比10年前上升3.2和6.3个百分点。至于55岁及以上的居民当中，无信仰者比率则为15.2％。

华族居民中，自称无信仰者去年有超过四分之一，在各种族中占比最高。马来和印族居民，无信仰者占各自族群的0.4％和2.2％。

较年长的居民中，自称是佛教和道教徒的比率较高。去年，55岁及以上的居民中，佛教徒和道教徒的比率，分别为35.1％和13.1％。自称佛教徒和道教徒的15岁至24岁的年轻居民，分别占24.9％和4.9％。

相比之下，自称回教徒的居民中，年轻人比率较高。去年，15岁至24岁居民当中，回教徒占21.4％；55岁及以上的居民，回教徒比率则为13.2％。

至于基督教徒，各年龄层的信徒比率相去不远，介于17.1％至20.6％之间。