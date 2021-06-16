【2020人口普查】单身者比例增加 女性平均孩子减少

（早报讯）50岁以下单身者过去10年来比率增加，女性生育的孩子也减少。

新加坡统计局今天（6月16日）公布的2020年全国人口普查数据显示，去年本地各年龄层的单身者比率都有所增加。其中，25岁至34岁的青年当中，单身人数的增幅最显著。

25岁至29岁的青年当中，单身男性所占比率，从2010年的74.6％，增至2020年的81.6％；单身女性的比率，过去10年来，从54％增至69％。

30岁至34岁青年群体也反映相同趋势，男性单身者比率，从2010年的37.1％，增至2020年的41.9％；这个年龄层的单身女性比率，则在过去10年，从25.1％增至32.8％。

另一方面，本地女性生育的子女人数，过去10年来整体上减少。

结过婚的40岁至49岁女性居民所生的孩子，从2010年平均两人，减至2020年的1.76人。

教育水平较高的女性所生的孩子人数，平均比较低教育水平的女性来得少。

根据2020年的人口普查数据，结过婚的40岁至49岁的女性居民当中，大学毕业生平均有1.66名孩子；中学学历者则平均有1.94名孩子。

针对单身者人数增加，以及生育率持续降低，政府将如何在政策上做出回应，协助管理国家人口及人才署的总理公署部长英兰妮回复媒体提问时指出，这是相当复杂的课题。

英兰妮指出，政府就生儿育女等课题同人民展开一系列对话，至今收集的反馈显示，不少人延迟结婚生子，往往是为发展事业和追求其他人生目标。不少人也考虑培育孩子成才所需的费用。此外，是否有灵活工作安排，也会影响人们的生育决定。

“我们的调查显示，多数人希望组织家庭，只是选择较迟才进行，但这也意味他们可能会面对生育能力、胚胎及孩子健康等方面的问题。”

英兰妮说，政府还未决定要推出哪些具体的政策或介入方案，但居家办公相信是一个必须进一步探讨的课题，因为这项安排有助一些非前线工作人士兼顾职场和家庭责任。

至于生育率降、人口老龄化等对劳动力方面的影响，英兰妮说，政府倡导企业借助科技和数码转型提高生产力的大方向不会改变。她也强调，对于身体健康，想要继续工作的年长者，下来也能这么做。

政府早前已宣布明年起逐步调高退休年龄和重新雇佣年龄顶限。