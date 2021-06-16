（早报讯）美国纽约隔夜股市周二从历史新高回跌，市场等待美国央行开会的信息。纳斯达克综合指数跌0.71％，标普500指数和道琼斯指数分别跌0.20％和0.27％。美国联邦储备局将在本地时间周四凌晨发布最新政策声明。

本地方面，海峡时报指数昨日回升21.73点或0.69％，闭市报3174.87点，是六个交易日来最高。

今日（6月16日）可关注的股票：

1.凯德集团（CapitaLand）旗下住宿业务雅诗阁公司（Ascott）与雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）将联合投资及发展美国南卡罗来纳州一个永久地契学生宿舍资产，总投资额达1亿零990万美元（1亿4620万新元）。

信托今早透露，这个将有678个床位的学生宿舍，将为附近的南卡罗莱纳大学（University of South Carolina）的3万5000名大学本科生和毕业生服务。它的建筑工程预定在今年第三季展开，在2023年第二季落成。

联合文告指出，在初期阶段，雅诗阁和雅诗阁公寓信托将各持有合资项目的45％股权，其余10％股权由一家第三方伙伴持有。凯德集团昨日股价涨0.53％至3.78元。雅诗阁公寓信托昨日股价持平于1.04元。

2.大华银行（UOB）今早宣布，它率先本地金融机构使用Marketnode的平台试验发行数码债券，支持有助我国资本市场基础设施发展的数码方案和生态系统。这个数码债券发行与传统债券发行并行。这是一个与新元隔夜利率隔夜指数掉期（SORA-OIS）挂钩的资本证券，共筹得6亿元，债券的固定票息率是2.55％，这在本地银行永久证券当中最低。债券收到来自73个买家的超过10亿元订单，认购率达1.7倍。

大华银行昨日股价持平于26.11元。

3.长信传媒（G.H.Y Culture & Media）今早宣布将投资本地片商本地Clover Films集团，持有该集团旗下各家公司的51％。长信传媒通过此投资，扩大它在东南亚的影片制作和分销能力。长信传媒昨日股价持平于0.71元。

4.丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）昨晚透露，它配售的1亿1760万新单位获得176.3％认购率，筹得3亿1040万元资金。信托是以每100单位配售5新单位的比例配售这些新单位，每股售价2.64元。

连同之前私下售股筹得的5亿1290万元，丰树工业信托自5月20日以来从发售新单位筹得的资金已达8亿2330万元。新筹得的资金将用于收购29个美国数据中心。

丰树工业信托昨日涨1.81％，闭市报2.82元。

5.新加坡交易所（SGX）昨日闭市后透露，它与美国纳斯达克可持续债券网络（Nasdaq Sustainable Bond Network）合作，让亚太区债券发行商通过该网络向全球投资者展示它们的绿色、社会与可持续（GSS）债券信息。

新交所昨日股价闭市报10.98元，涨2.52％。

6.国际眼科中心（ISEC Healthcare）昨日闭市后透露，它设在吉隆坡和马六甲的两个中心，参与为马来西亚公众提供冠病疫苗接种服务，为社会的抗疫努力作出贡献。马来西亚卫生部将承担有关疫苗接种的成本，两个中心每为公众打一剂疫苗将获得14令吉，以部分抵消人力和其他成本。这个计划预定在明年2月结束。

国际眼科中心昨日股价持平于0.355元。

7.新晔集团（Serial System）昨晚披露，根据台湾司法机构公布于网上的法庭判决，台湾法院已驳回台湾证券投资人及期货交易人保护中心（SFIPC）于2017年对新晔集团和主席兼总裁吴木兴等的民事起诉，该中心须承担法庭诉讼费用。该中心可在20天内对法庭判决提出上诉。董事会预期此案对于公司现财年的每股净有形资产和每股盈利，不会有任何重大影响。

新晔集团昨日股价涨5.52％，闭市报0.153元。

8.特毅国际（TEE International）昨日闭市后要求股票暂停交易，以待发布消息。特毅国际昨日股价涨6.67％，闭市报3.2分。