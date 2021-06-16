主要药房今起售卖自助检测仪 有人买10个带出国

（早报讯）公众从今天（6月16日）起可到本地三家主要药房购买自助检测仪来自行检测是否感染冠病。售卖的第一天到药房购买检测仪的公众并不多，大多都表示为求心安，决定购买检测仪让自己和家人定期进行检测。

卫生部长王乙康是在上周政府抗疫跨部门工作小组记者会宣布，自助检测仪将由佳宁药房（Guardian）、仁益药房（Unity）与屈臣氏药房（Watsons）的药剂师销售。

自助检测仪能在20分钟内得出结果，用法简单，人人都能使用。为了确保每个人都能买到检测仪，初期每个人限购最多10个自助检测仪。

记者今早在勿洛中心的三家药房观察，有不少公众前来药房询问和购买检测仪。检测仪不会公开售卖，要购买检测仪的公众都必须向药房内的药剂师查询。每家药房平均每15分钟有一人过来购买，并没有出现大排长龙的情况。

今早到勿洛屈臣氏购买测试仪的黄治强（49岁，公务员）说：“今早刚好看到海报就过来购买，希望能为自己和朋友的父母检测。尤其是到过高风险的地方或去过确诊病患到过的地点后，可以进行检测会感到比较安心。"

他也指出，在购买检测仪前，药剂师有仔细地询问他购买的用意，以及教导他如何使用检测仪。药剂师也给他一本卫生部关于自行检测的册子，内容包括使用说明和必须注意的事项。

陈玲玲（50岁，兼职工）则表示，自己有意让家人每两个月进行定期检测。她说：“我看了网上视频的检测，自己检测并不困难。最近有不少无关联的社区病例，我认为定期为自己和家人进行检测，可以让大家都比较安心。”

一名不愿具名的林女士则购买了十个检测仪。她说：“我丈夫今天将飞往台湾公干，虽然已经做了离境前的检测，但是当地的冠病情况很严重，检测数量也有限，所以他准备自己携带检测仪，如果有必要可以自行检测。”

记者发现，目前三家药房都只售卖其中两款检测仪，分别是雅培公司的冠病抗原自助检测仪（Abbott PanBio COVID-19 Antigen Self-test）和QuickVue牌家用非处方冠病检测仪（QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test）。

目前有四款自助检测仪获得卫生科学局临时批准，另外两款是SD Biosensor公司的冠病抗原自助鼻腔检测仪（SD Biosensor SARS-CoV-2 Antigen Self-Test Nasal）与标准Q冠病抗原家用检测仪（SD Biosensor Standard Q COVID-19 Ag Home Test）。

负责SD Bionsensor的SPD Scientific在受询时指出，这两款检测仪的英文说明版本预计会在本周末到货，公众下周可到商店购买。

三家药房的售价也不一样，其中屈臣氏药房售卖的雅培公司的冠病抗原自助检测仪价格为一支13.10元，QuickVue牌家用非处方冠病检测仪则是两支21.65元。

佳宁药房两个品牌的检测仪价格分别是12.80元和21.40元。仁益药房的雅培公司的冠病抗原自助检测仪则是一支12.80元，QuickVue牌家用非处方冠病检测仪的价格则是两支20.80元。

屈臣氏发言人在受询时说：“我们建议公众根据卫生部的规定最多购买10个检测仪，以确保大家都能买得到，我们将会密切留意各分行的需求，并适当地调整各分行的存货量，以满足顾客需求。”

店内的药剂师会评估顾客适不适合进行自助检测，教导顾客如何正确使用检测仪。如果购买者不适合使用检测仪，药剂师也会建议他们到指定的检测中心或拭子检测计划（SASH）下的公共卫生防范诊所（PHPC）接受检测。

佳宁药房发言人也表示，药房将密切留意各分店的存货量，满足顾客需求。药房呼吁公众应只购买自己所需的检测仪，如果有需要药房会适当调整规定。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授之前在记者会上指出，自助检测仪适合担心自己可能受感染、但没有呼吸道感染症状的人使用，如曾到确诊病患去过的地方的人。

他说，如果自助检测结果呈阳，须到有参与拭子检测计划的公共卫生防范诊所接受聚合酶链式反应（PCR）检测，加以确认。等待PCR检测结果期间须自我隔离。

麦锡威强调，自助检测结果呈阴者仍应保持警惕，遵守防疫措施。出现呼吸道感染症状者则应看医生做全面诊断与PCR检测，而不是使用自助检测仪。