网上假卖口罩骗12人 潜逃泰国男子自首

（早报讯）保释期间潜逃到泰国，男子通过社交平台卖口罩，欺骗12名本地人支付约1万7000元，回国自首遭逮捕。

被告傅育勤（24岁）共面对12项欺骗控状，指他在去年1月28日至2月29日，透过网购平台和社交平台进行口罩诈骗，共有12人受骗，支付了1万6792元。

案情显示，被告在2019年11月25日受肃毒局调查后，被保释在外之际潜逃到泰国，随之展开一系列售卖苹果电话和口罩的电商诈骗。

被告透过网购平台Carousell和社交平台Telegram兜售这些物品，其中被告会使用假名在Telegram发出广告，接收顾客订单，但他实质上没有任何口罩。

受害者按照指示汇钱给被告，但事后都没收到口罩，被告今年2月25日返新被逮捕。

其中一名23岁女郎，在1月28日联系被告想购买口罩，下单订购30箱，并汇入1万3925元给被告，女郎没收到口罩后到警局报案。至今被告还未赔偿受骗的12人。

被告求情时说，肃毒局指他拥毒展开调查，但毒品属于友人，肃毒局告诉他，他因为贩毒而被监视，但自己没被控贩毒和吸毒。

他逃到泰国后尝试找工，但薪资太低，走投无路，只能透过欺骗来养妻子和一岁的孩子。之后收到父母的电话表示他们时日不多，决定回来本地自首。

法官表示这是被告第三次犯案，即使逃到泰国，还能欺骗本地人，判他坐牢14个月及134天。法官最后劝被告，他还年轻，需要找其他更好的方式谋生。