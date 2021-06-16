不甘她要终止亲密关系 男子恐吓辱骂女密友

（早报讯）26岁恐怖男不甘女密友要终止亲密关系，拨电超过100次，威胁要杀她家人及男友，甚至要放火烧她的家。

被告王敬恒（译音），面对15项控状，包括刑事恐吓、蓄意伤人、恶作剧、防止骚扰法令与袭击他人。

受害人是24岁女郎，与被告在2016年结识，虽有亲密关系但非情侣。2017年12月，受害人觉得被告占有欲强，曾要求结束这段关系，但最后因对方持续联系她而妥协。

2018年7月27日，受害人开始不理被告的简讯与电话，被告却纠缠不休，不断以电话与简讯“轰炸”她。数天内，受害人曾接获被告超过100通电话。

两天后，被告再次发简讯说他无法控制自己，如果晚上9时看不到受害人就会去她的家放火，也恐吓说会在她母亲一开门时就砍对方，并会杀死她其中一名家庭成员。

被告之后发一张自己在车上的照片，称已乘私召车去她家。受害人最后将被告的手机号码屏蔽。

2019年7月25日，被告用另一个号码发简讯给受害人，但对方没有回应。被告再次发简讯说会杀死她，她的母亲与她的男友，并说为了引起她的反应会去她的家。

当天下午4时左右，被告到受害人家却无人应门，他气愤地将手上的咖啡扔在门外,过程被受害人家人安装的电眼摄下。

被告从2018年7月至2019年9月21日间对受害人非法跟踪（unlawful stalking），发的简讯也具侮辱性。被告也要求对方照他的话，包括要她下跪道歉。

被告昨天被判入狱18个月，罚款3000元。他要求先处理工作事宜，展期到下个月13日服刑。