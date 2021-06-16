红山出现大感染群 政府正评估下阶段解封时机

（早报讯）我国原定从下周一（6月21日）起恢复堂食等传播风险较高活动，但近日冠病社区病例骤增，加上红山出现大型感染群，政府正评估下阶段解封时间表与范围，不久后会公布详情。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财今天下午（6月16日）在面簿上载视频，谈及我国从下周一起进一步放宽防疫措施的计划。

We are now at stage 1 of our reopening. Stage 2 is scheduled next Monday. Unfortunately we now have new cases breaking... Posted by Lawrence Wong on Wednesday, June 16, 2021

他说，遗憾的是本地近期暴发更多病例，目前也正面对红山“非常大的感染群”，病例不止在巴刹和小贩中心出现，也出现在邻近地区。隐藏在社区中的无关联病例相信也在增加。

“鉴于最新局势，我们正评估第二阶段解封的时间表和范围。我理解这对大家来说都是艰难时刻，我希望向所有人保证我们正竭尽所能控制感染情况，确保不会在社群疫苗接种达到足够高的水平前暴发另一波疫情。”

抗疫跨部门工作小组正与公共卫生专家仔细评估目前局势，并会在不久之后公布详情。

工作小组早前宣布从本周一起分两个阶段放宽防疫措施，社交聚会和每户住家的每日登门访客人数目前已可增至五人；若未来几周疫情仍受控，第二阶段放宽拟在下周一启动，主要恢复不戴口罩进行的传播风险较高活动，包括让饮食场所恢复最多五人一组堂食。