（早报讯）美国纽约隔夜股市从历史新高连续两天下滑，美国联邦储备局发出讯号表示已离收紧货币政策更靠近，并预期2023年开始升息。纳斯达克综合指数跌0.24％，标普500指数和道琼斯指数分别跌0.54％和0.77％。

本地方面，海峡时报指数昨日挫跌35.30点或1.11％，闭市报3139.57点，是两周来最低。

今日（6月17日）可关注的股票：

1.腾飞瑞资（Ascendas REIT）今早透露，它发售的3亿欧元（4亿8000万新元）中期票据，票息率定于0.75％，票据将在2028年到期。

腾飞瑞资昨日股价跌2.3％至2.93元。

2.食品制造商OTS控股集团（OTS Holdings）今天早上9时在凯利板首日交易。它昨日透露，首次公开售股（IPO）供公众认购的股票，获得233.6倍认购率。

OTS控股的IPO发售价为0.23元，供公众认购100万股。集团昨晚发文告说，截至周二中午共收到3809份合格申请，认购总额达5373万元。

3.新达信托（Suntec REIT）以2亿9550万元脱售槟榔路办公楼的30％股权，取得逾300％的投资回报率。信托昨日闭市后透露，这座甲级办公楼位于槟榔路（Penang Road）9号，由信托、海逸控股和新海逸集团（SingHaiyi）联合发展，后两者各持35％股权。

买卖双方达成的办公楼交易价，比9亿3180万元的最新估价高出5.7％，也比7亿5600万元的总发展费高出30.3％。若按可出租面积计算，交易价为每平方英尺2468元。信托从这项交易中获得6650万元的收益，投资回报率高达305％。

新达信托昨日股价下跌1.99％，收报1.48元。

4.新丝路集团（New Silkroutes Group）昨日闭市后披露对新交所询问的答复，它有能力偿还1069万美元（1415万新元）及累计利息等索偿款项。

集团因作为子公司TXZ Tankers空船租赁合同融资安排的企业担保人，被Iolani Shipping公司索偿。董事会认为，集团仍能够继续经营下去，并且拥有充裕流动资金和财务资源，在未来12个月履行责任。董事会也认为无须停牌，集团的保健业务仍然照常营业。

新丝路集团昨日股价持平于0.13元。

5.房地产发展商逢来发集团（Hong Lai Huat）昨日闭市后透露，集团在柬埔寨的独资子公司获得柬埔寨政府批准，把现有农地转为混合用途发展地段，发展霸型柬埔寨—新加坡农业中心。该集团将成为首家在当地设计、建造与经营最大型先进农业中心的新加坡公司。该股昨日股价涨2.11％，收报9.7分。

6.佳晟控股（Chasen Holdings）昨日闭市后透露，集团在中国的子公司争取到总额达1240万元的专项迁移与第三方物流项目。两个项目预计今年下半年展开，并分别在明年3月和5月完成。佳晟控股昨日股价跌1.54％，收报6.4分。

7.Rex国际（Rex International）昨日闭市后透露，子公司Lime Petroleum已签约将以4260万美元（5690万新元）的价格，收购Repsol Norge公司的Brage油田的33.8434％权益和有关执照。

Rex国际表示，这项收购帮助Lime Petroleum从纯探油业者转型为全周期的勘探与生产公司，并建设经常现金流。

Rex国际今天恢复交易，它暂停交易前在本周一的最后交易价是0.19元。