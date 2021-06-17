王瑞杰：用科技改善人民生活也须维持高道德标准

（早报讯）新加坡生物医药科学领域的核心是确保科学与科技能够改善人民的生活，不过我国也必须维持高道德标准，才能成为蓬勃发展的生物医药科学的国际枢纽，为人类实现科学与科技的所有潜能。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天（6月17日）早上在生物道德咨询委员会（Bioethics Advisory Committee）20周年大会上致辞时，阐述我国生物医药科学领域以及委员会过去多年的努力，以及该领域下来的工作重点。

也是国立研究基金会主席的王瑞杰指出，本地生物医药科学领域自1983年发展至今，制造产值超过330亿元，聘请超过2万4000人。

此外，本地目前有超过50家药物生产设施，当中包括全球10大药制公司中八家公司的工厂。医疗科技和生物科技起步公司的数量与品质也显著增长。

王瑞杰也说，我国多年来的研究成果也在冠病疫情期间派上用场。例如，本地研发的“Fortitude 2.0”冠病检测试剂盒如今在超过45个国家使用，检测中和抗体的cPass则成为全球首个获得美国食品及药物管理局（FDA）紧急使用授权的血清检测盒。

王瑞杰强调，生物医药科学领域的核心，是要确保这些科学与科技能够让人民受益，并与社会立场一致。但他也提醒，随着我国对生命有更大的认知，同时更努力改善健康与人类潜能，BAC可能会面临新的道德问题。“不过你们致力于维护高道德标准，因此我有信心，新加坡不仅会成为蓬勃发展的生物医药科学的国际枢纽，也会为人类实现科学与科技的所有潜能。”