直落布兰雅熟食中心130人须检测 摊贩不意外

（早报讯）直落布兰雅道第79座熟食中心与巴刹大约有100名摊贩和30名清洁工须在今天（6月17日）接受强制冠病检测，大部分的摊贩已预料迟早会有这个必要，并坦然接受检测，只希望尽早遏制冠病传播，才能尽快恢复生意。

随着红山景巴刹与熟食中心感染群继续扩大，附近受影响的直落布兰雅道第79座熟食中心与巴刹也被令关闭以进行彻底消毒和清洗，约130名摊贩与清洁工须接受冠病检测。

饮料摊贩杨育文（70岁）今早9时半与一起顾摊的妻子和媳妇前去检测。他透露，确诊的摊贩是售卖马来炒面摊的摊贩，离他的摊位蛮远，因此他与确诊的摊贩几乎没有接触，也不会过于担心自己的检测结果。

“检测是为了讨个安心，而且我与家人都已接种疫苗，因此也不会过于担心自己会受影响。只希望熟食中心今晚的整体检测结果没事，周末就能重新营业。”

售花已有八年的陈丽珠（58岁）因为一直都有关注红山景一带的疫情情况，自当局在周一宣布直落布兰雅道第79座熟食中心有确诊病例起，她就已经做好须暂时关闭摊位的心理准备，周二就接到熟食中心暂停营业的消息。

“我们在巴刹工作，每天都会接触很多人，所以也不意外迟早会出现确诊病例。因此我在5月接到通知能注射疫苗，就立即预约接种，这样才能降低感染风险。”

西海岸集选区议员王心研昨晚在面簿贴文表示，熟食中心的摊贩和清洁工可在今天早上9时至下午4时之间，到直落布兰雅第31街第8 0D座组屋底层的检测站接受检测。王心研今早9时半走访检测中心，向受影响的摊贩和清洁工了解他们的顾虑。她受访时透露，虽然当局临时才通知摊贩须关闭摊位，但他们都非常体谅且积极配合当局的安排。

“我们目前还在计划可为受影响的摊贩和清洁工提供什么样的支持，但基层组织义工及相关负责人都有积极与他们沟通。”