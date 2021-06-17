私召车司机可参加线上技能提升课程 加强就业能力

（早报讯）全国私人出租车司机协会将为私召车司机推出一系列定制的培训课程，提升司机的技能，加强就业能力。

全国私人出租车司机协会(简称NPHVA)今日（6月17日）发布文告表示，私召车是新加坡公共交通系统的重要组成部分之一，为乘客提供点对点交通服务。为加强《2040年陆路交通发展总蓝图》,NPHVA建议重点关注司机的培训，确保他们可以参加道路安全驾驶的进修课程。

NPHVA目前推出的定制培训课程系列，希望能为会员提供更全面的技能提升机会，扩大司机技能，加强就业能力，协助他们日后转行。

NPHVA和新加坡行善运动的“安全亲切司机试行计划”是由职总恒习开发。在陆路交通管理局、交通警察及私召车平台Ryde科技公司和TADA的支持下，该计划旨在让会员复习安全驾驶的基本知识，包括在恶劣天气下驾驶和协助坐轮椅的乘客。预计约有8000名会员将从试行计划中受益。

为了配合私召车司机的时间，培训课程将以线上方式开课。此外，NPHVA与培训合作伙伴和平台运营商合作，全额补贴NPHVA会员的课程费用，鼓励更多人注册。NPHVA将联系会员，协助注册过程。非会员的私召车司机可加入NPHVA，获得免费培训课程。

在接下来的一段时间，NPHVA将与职总恒习合作，为会员提供6 0多种免费线上课程，如安全驾驶、乘客体验、商业基础、数字营销、沟通方式及个人发展等。

鉴于私召车司机的工作性质，线上课程将以单元方式进行，允许会员按照各自的步伐和时间上课。NPHVA也将继续与合作伙伴探索合适的培训机会，扩大适用于会员的课程。

全国私人出租车司机协会顾问杨涴淩说,为帮助受疫情影响的私召车司机，NPHVA在经济和福利上已给予支持，帮助他们渡过困难时期。

“每一点的帮助都至关重要。我们希望会员能够利用培训课程，进行自我提升，加强韧性。我国目前在为后疫情时代做准备，NPHVA也将继续与政府和合作伙伴密切合作，保障会员的生计利益。”