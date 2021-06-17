餐饮业工作场所意外每年增9% 摔倒事故最常发生

（早报讯）从2016年至2019年，本地餐饮业员工在工作场所受伤的事故，每年平均增长百分之九。当中以滑倒、绊倒或跌倒而受伤的事故为最常发生的意外之一，每年平均增长12%。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈今早（6月17日）出席工作场所安全与卫生理事会餐饮业网络论坛时，也为今年的防止滑倒、绊倒和跌倒宣导运动主持推介礼。他在致开幕辞时指出，本地餐饮业工作场所意外的上升趋势令人担忧，而这个逐年上升的趋势在去年略有下降，原因是冠病疫情导致一些企业停工。

他说：“好的工作场所安全与卫生水准具有良好的商业意义，这就是为什么餐饮公司继续致力于确保工作场所安全与卫生水平以维护其品牌资产，并继续吸引和留住人力。没有人愿意在容易发生事故的行业工作。”

为了减少滑倒、绊倒和跌倒事故，当局希望让企业了解工作场所安全的重要性、提供如何更好地确保工作场所安全和卫生的资源与知识，以及有系统地培训员工时刻都保持安全的行为。

扎吉哈也透露，餐饮业者必须参与的第一级食物卫生课程已融入防止滑倒、绊倒和跌倒事故的工作场所安全与卫生的项目，让他们更了解相关的风险与知识。

工作场所的安全和卫生理事会（酒店和娱乐业）委员会主席郭玮玲则在致欢迎辞时指出，餐饮业正努力应对严重的人力短缺，这对员工的影响首当其冲，因为工作时间更长且须完成更多任务时，他们更容易感到疲劳。

“员工每天在工作场所面对的困难可能会损害他们的健康并增加受伤的可能性。”

另外，今早进行的餐饮业网络论坛邀请几名业界人士分享他们如何确保自己工作场所的安全和卫生，人力部也引述一些餐饮业内因为滑倒、绊倒和跌倒而受伤的事故。