实马高岛拟建光伏场 或可成为本地最大太阳能项目

（早报讯）裕廊集团和新加坡蚬壳集团探讨在实马高岛垃圾埋置场建设光伏场，一旦建成，将成为本地建在垃圾埋置场的最大型太阳能项目。

这个光伏场（solar farm）预计占地60公顷，相当于112个足球场，发电量可达至少72兆峰瓦（MWp），约等于17万5000个组屋单位一年的用电量，且能减少3万7000公吨的碳排放。

裕廊集团和新加坡蚬壳集团今天（6月17日）为上述项目签署没有法律约束力的谅解备忘录，并会在下个星期四（24日）发出信息征询书（Request For Information），向市场寻求创新方案。

裕廊集团、新加坡蚬壳集团、国家环境局和能源市场管理局在联合文告中指出，该项目与政府计划在2030年将太阳能装机容量提高到2千兆峰瓦的目标一致。不过，要在离岸且运行中的垃圾埋置场如此大规模地生产太阳能，极具挑战和复杂性。

例如，工程须照顾到实马高岛垃圾埋置场的现有运作，而且这个地点与本岛有段距离，基础设施有限。

据文告和介绍视频的内容，蚬壳毛光岛能源与化学公园距离实马高岛垃圾埋置场只约两公里，因此，项目的再生能源或能直接导向毛光岛的设施，催化蚬壳集团的转型过程，为未来推出新低碳产品。

由于项目仍在探索阶段，光伏场何时会动工建成等细节暂无法公布。至于项目的太阳能“归谁”，也因商业保密缘由，无法透露。