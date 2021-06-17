涉在课上发表种族歧视言论 义安理工讲师合约被终止

（早报讯）义安理工学院今早（6月17日）发声明，将终止涉嫌在课堂上发表种族歧视言论的讲师的合约。

义安理工学院工程系讲师陈文利（Tan Boon Lee音译,60岁）早前疑因反对跨族群恋爱，当街指责与辱骂一对情侣，被拍下视频并在网上广泛流传。另外，该学院的校友也在网上发文，透露这名讲师曾在2017年时，在课堂上发表涉嫌种族歧视的言论。

义安理工学院表示，该学院已经完成调查，认为上述职员的确违反了学院的职员行为守则，决定终止其合约。

“我们的职员必须尊重本地社会的文化、宗教、种族差异，时刻维护世俗与公平的立场。对该名职员的纪律处分反映了本学院提供安全、包容和尊重的校园环境的承诺。”

陈文利的前学生努鲁（Nurul Fatimah Iskandar，22岁）日前通过社交媒体透露，她四年前上讲师的课时，对方利用课节来讨论回教。她指讲师打开有关回教的网站后，指出他不认同《可兰经》的言论，还点名问她是否赞同他的说法。

她当时是班上唯一的回教学生，对讲师不敏感的举动感到不舒服，过后与另一名同学离开课室。

义安理工学院表示，学院立即为发文的校友提供咨询，全面了解当时的情形，并对她所遭受的负面情绪表示歉意，感谢她为该学院内部调查提供协助。

“调查过程中，我们想了解为什么没有对校友当时的反馈采取行动，以加强我们的反馈流程。在谈话中，她表示不记得是否曾通过电邮，或在课后焦点小组讨论中对该事件做出反馈。我们并没有任何相关的反馈记录。尽管如此，我们仍希望能避免再次发生类似事件，确保学生了解如何使用反馈渠道，让他们能安全提供反馈。”