支持小贩数码化 群策群力行动联盟启动

（早报讯）政府正式成立协助小贩采用线上送餐订餐平台的新加坡群策群力行动联盟。作为启动第一步，数码大使将在本周末走访各小贩中心，帮助小贩了解现有的各个线上订餐与送餐平台，以及政府提供的相关补贴，降低他们对线上平台的恐惧心理，甚至手把手带他们使用线上科技。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士和国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪今天（6月17日）上午与20多名由小贩代表、送餐平台业者以及关心小贩文化的社区团体代表组成的行动联盟进行了首场线上闭门对话，商讨如何鼓励小贩加入线上平台。

许连碹在会后接受媒体线上采访时说：“冠病疫情加速了使用线上递送服务的趋势，我们预计这个趋势会持续下去，所以必须支持小贩来顺应市场变化，积极采用数码化，辅助生意和扩大客户群。”

在小贩中心能否如期恢复堂食尚不明朗的情况下，这更突显了送餐的重要性。许连碹透露，成员的交流尤为坦诚，特别探讨了小贩可能遇到的问题和困难，例如一些小贩不懂如何使用线上平台、担心加盟费用和佣金高、无法同时应付线上线下订单，以及不懂如何在线上营销等。

陈杰豪则详细解释，行动联盟已设定三个工作方向。

首先是支持小贩，帮助他们使用线上平台，克服不熟悉科技和语言方面的困难，还有不够人手接单等。

再者是建立可持续的商业模式，包括确保高度依赖现金流运作的小贩能及时从平台收款，设定合理的佣金和食物在线上平台销售的价格等。

最后是进一步增加和刺激民众对小贩食物的需求，帮助小贩在线上营销等。

目前全国6000多个熟食摊中，有少过50%的摊档没有加入任何送餐平台。

陈杰豪说，一些方案需要时间探讨，但一些可以马上着手，各方会立即去做。例如数码大使会从这个周末起，走访各小贩中心，帮助小贩了解现有各个线上订餐与送餐平台，他们的收费模式等，帮助小贩找到适合他们的方案。

本地主流的订餐与送餐平台采用不同模式，例如WhyQ不收小贩加盟费和佣金，只向顾客收取送餐费和食物附加费。另外一些平台则是双向收费，既向小贩收取佣金，又向顾客收取送餐费。

许连碹强调，行动联盟的最终目标不仅是使用线上平台，更重要的是为有不同需求的小贩找到解决方案，让他们跟上数码化的步伐。