(早报讯)美鹰酒店信托(EHT)获得破产保护的美国业务在脱售五间酒店后,净收到1亿5390万美元(2亿零500万新元)。

美鹰酒店房地产投资信托(EH-REIT)的受托机构DBS Trustee公司今早(6月17日)透露上述消息时表示,这笔资金部分已部分用于偿还“债务人持有资产融资设施”(DIP Financing Facility)和利息以及支付提供该融资设施的银行的有关成本。

它说,在偿还融资设施和“假马分手费”之后,该笔款额还剩下1亿零970万美元。这些资金还将用于支付其他开销。若还有余额,将用于偿还给其他初级债权人。

五间酒店当中,四间酒店共售1亿1720万美元,它们是:Sheraton Denver Tech Center、Four Points by Sheraton San Jose Airport、Embassy Suites by Hilton Anaheim North以及Double Tree by Hilton Salt Lake City。第五间酒店是Hilton Atlanta Northeast,以3790万美元卖出。

美鹰酒店信托目前停牌。