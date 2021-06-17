获批施打科兴的诊所望在下周一前接受预约

（早报讯）24家私人诊所获批施打科兴疫苗，公众反应踊跃，有诊所表示希望在下周一（6月21日）前开始接受预约。

伊丽莎白诺维娜专科中心Rophi Clinic传染病专科顾问医生梁浩楠在回复记者询问时指出，该诊所今早（6月17日）接到超过700通咨询科兴疫苗的电话。

“我们希望在星期一前能够开始接受科兴疫苗的接种预约。疫苗送达诊所后，我们就会开始为有意接种该疫苗的公众施打疫苗。”

24家获批免费施打科兴疫苗的诊所收取的咨询等费用从10元至2 5元不等。针对不同诊所的差价，梁医生回应：“这是一个自由市场，提供科兴疫苗对诊所来说，也有机会成本（Opportunity cost）。诊所的收费会覆盖一部分成本，如咨询费和人力等。”

另外，有读者向记者反映，许多诊所的电话都打不通，或是接通后被挂掉。

有意接种科兴疫苗的范先生（70岁）在受访时指出，自己和家人从上午8时30分许开始致电给获批清单上的各个诊所。然而，大部分诊所的电话都占线。

“我也有尝试致电给收费相对较高的诊所，咨询电话也没有接通。有些诊所虽然电话有通，但是不知何故，接通后就被挂断。”

范先生表示，他了解科兴疫苗比起辉瑞或莫德纳疫苗效能较低，但还是倾向于接种传统的灭活疫苗。