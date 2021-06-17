偷72名邻居万元补助劵 夫妻坐牢

（早报讯）夫妻皆是受惠者，却过于贪婪，用铁衣架从信箱里勾走72名穷苦邻居共1万零800元的必需品补助券，拿去买手机套现，结果东窗事发，夫妻双双入狱。

被告是42岁的祖克费，昨天（6月16日）承认15项偷窃以及1项蓄意伤害的控状。

据案情显示，被告与妻子潭蒂瑶海达（45岁）同是受惠者，获政府发放的150元必需品补助券（Grocery Vouchers）。

被告后来接受妻子提议，去偷邻居的补助券，结果两人在去年10月间，在马西岭路第3和第4座组屋干案。

被告用铁衣架钓出邻居信箱里的补助券，妻子则在附近看水。两人得逞后，将大部分补助劵拿去买手机。

为掩人耳目，被告与妻子选择在清晨时分干案。

受害人多达72名，被偷走的补助券总值1万零800元。被告没有给予受害者赔偿。

法官下判时表示，被告有前科，因此需按照判刑标准给予被告适当惩罚，但基于他或需要帮助，安排辅导员或社工事后与被告接洽。

控方在陈词时表示，被告行为导致许多穷困邻居无法及时获得补助券，加上被告没有给予受害者任何赔偿，求法官判被告坐牢82周。

法官最后判被告坐牢84周。被告妻子早前认罪，被判坐牢48周。另外，由于她在假释期间犯罪，因此额外再坐牢121天。（人名译音）