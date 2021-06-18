欧锦赛 2比1逆转丹麦 比利时提前晋级

（早报讯）在本地时间今晨（6月18日）上演的欧锦赛B组次轮赛事中，夺冠热门比利时以2比1逆转丹麦，提前晋级16强。

赛前球场展示了巨幅埃里克森（Eriksen）球衣，祝愿他早日康复，之后，双方队长猜边时，韦尔通冈（Vertonghen）代表比利时全队送给丹麦一件印有埃里克森名字的球衣，球衣上签满比利时全队队友的名字。

开赛仅仅2分钟，波尔森（Poulsen）闪电破门，为丹麦取得梦幻开局。第10分钟，当值主裁吹停比赛，全场球迷起立与球员们齐齐鼓掌，将掌声献给因病休养的丹麦中场埃里克森，场面十分感人。

下半场，伤愈复出的德布吕纳（De Bruyne）替补登场，先是助攻托尔冈·阿扎尔（Thorgan Hazard）破门扳平比分，随后接埃当·阿扎尔（Eden Hazard）妙传爆射破门，帮助比利时将比分反超。比利时最终以2比1逆转丹麦，小组赛前两轮皆胜积6分，暂列B组榜首，提前锁定16强席位。

另外，C组赛事第二轮结束，乌克兰2比1力挫北马其顿，荷兰2比0踢垮奥地利。本轮过后，荷兰2战2胜，积6分排名第一，提前锁定小组头名，晋级16强；乌克兰和奥地利均取得1胜1负，积3分，排在第二和第三位，北马其顿2战皆败，排名垫底，并成为本届欧锦赛第一支出局的球队。