（早报讯）美国科技股周四回涨料使亚太股市开盘受鼓舞。投资者从周期股转投科技股，促使纳斯达克综合指数回扬0.87％，标普500指数和道琼斯指数则分别跌0.04％和0.62％。

本地方面，海峡时报指数昨日在起伏中闭市微跌1.26点或0.04％，报3138.31点，处于16个交易日来最低水平。

今日（6月18日）可关注的股票：

1.Prime美国房地产投资信托（Prime US Reit）昨日闭市后披露，埃默里维尔（Emeryville）一号办公楼的租户——共享工作空间业者WeWork独资子公司向信托提出重组租约的建议。该子公司目前租用5万6977平方英尺的空间，为信托贡献不超过2.5％的现金租金收入。信托管理人预期重组租约不会影响本财年的每单位派息（DPU）。

该信托把信贷设施规模扩大1.3亿美元（1.74亿新元），至6亿美元，随时可动用的额外信贷，用作投资组合的资本需求和未来的房地产收购项目。该股收报0.865美元，涨0.58％。

该信托昨日股价涨0.58％，闭市报0.865美元。

2.康福德高（Comfort Delgro）昨日闭市后透露，它在英国的间接独资子公司Computer Cab和Flightlink International，以562万元把伦敦资产脱售和转让给伦敦私召车业者Addison Lee。该股昨日闭市报1.66元，涨0.61％。

3.报业控股（SPH）下来可能会有持显著股权的大股东，并且将脱售资产以释放价值，包括让特定用途学生宿舍（PBSA）资产组合上市。银河—联昌证券（CGS-CIMB）昨日于研究报告中提出这些可能，并把该股的目标价，从2.09元调高至2.19元，重申建议购买该股。

在剥离媒体业务之后，报业控股将不再受报章与印刷馆法律的管制，它的股东要持有超过5％股权，将不再须要获得部长批准。此外，报业控股可能让学生宿舍资产上市、脱售利达广场（Seletar Mall）等，集团有12亿3000万元的非核心资产可能适合进行资本再循环。

报业控股昨日股价涨0.55％，闭市报1.83元。

4.卓越自动系统（Advanced Systems Automation）昨日闭市后透露，计划进行并股，每375股将合并成1股。持有不到375股的投资者，将无权并股，并股完成后将不再是股东。要继续成为股东，投资者可以购买更多股票使自己有资格并股。在4月底时，共有1901个投资者持有不到375股，他们共持有约31万股，按6月14日的0.1分闭市价，总值约310元。

卓越自动系统最近另有企业行动，它本月较早时透露已同意全面收购一家视频游戏公司，这是反向收购交易，对方将借壳上市。

5.米支付公司（MC Payment）昨晚透露，公司已收到印度尼西亚支付与汇款公司Dompet Harapan Bangsa（简称OY!）的意向书，探讨对米支付进行战略投资。OY!表示有意尽快正式签订协议。OY!还未透露投资计划的详情。

米支付昨日股价跌2.94％，闭市报0.33元。

6.绿科控股（ecoWise Holdings）今早股票开始停牌，它周一（6月14日）发布半年业绩后，收到新交所就业绩质询，股票于隔天暂停交易至今。它表示，董事们无法在暂停交易期限（6月18日）之前，一致同意和敲定对新交所有关质询的回复（有一名董事反对），最近公司业务的进展使到公司需要更多时间取得信息以便向股东汇报。由于暂停交易三天期限已到，公司因此让股票停牌。

绿科控股暂停交易前，股价最后报7.8分。