【2020人口普查】三大种族居民家庭每月工作收入过去10年来都增加

（早报讯）过去10年来，本地三大主要种族的家庭每月工作收入都有增加。如果将家庭人口考虑在内，马来居民家庭的每月中位数工作人均收入的增幅最高，每年增长4.3％。

根据新加坡统计局今天（6月18日）发布的第二批“2020年全国人口普查”数据，新加坡居民家庭的每月平均和中位数收入过去10年皆有所增加。

居民家庭的每月工作收入中位数过去10年来，每年增长3.3％，从2010年的5600元，增至2020年的7744元。如果将通货膨胀率考虑在内，本地居民家庭每月工作收入中位数，每年实际上增长了1.9％。

如果把家庭人口考虑在内，居民家庭的每月工作人均收入中位数，从10年前的1638元，增加至2020年的2463元。这也意味着，居民家庭每月工作人均收入中位数，每年增长4.2％，将通货膨胀率考虑在内每年实际增长则为2.8％。

以华族居民家庭来说，过去10年来，家庭每月工作收入中位数，每年增长3.4％（实际增长率为每年2.1％）。

马来居民家庭从工作获得家庭月入中位数，每年增长为2.8％（每年1.4％实际增长）。至于印度家庭，他们从每月家庭工作月入中位数，过去10年来，每年增长3.5％（每年2.2％实际增长）。

如果将家庭人口考虑在内，马来居民家庭每月工作人均收入中位数，在2020年达1594元，过去10年来增幅最显显著，每年增长4.3％（实际增长率是每年3.0％）。

家庭每月中位数工作人均收入第二和第三高，依次为华族和印族居民家庭。

华族居民家庭每月人均收入中位数，每年增幅为4.2％（每年2.9％实际增长）；至于印度族居民家庭，则每年增长3.9％（每年2.5％实际增长）。

另一方面，随着家庭每月工作收入过去10年来的增长，更多居民家庭跨入较高收入阶层。

每月工作总收入至少9000元的居民家庭，从2010年的29.7％，增加至2020年的44.2％。

每月工作总收入2万元及以上的居民家庭，去年占居民家庭总数的13.9％，比10年前的6.6％，比率增加超过一倍。