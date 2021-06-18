【2020人口普查】65岁以上 11.2％有至少一种基本生活能力难自理

（早报讯）65岁以上年长居民当中，11.2％有至少一种基本生活能力无法或难以自理。

根据新加坡统计局今天（6月18日）发布的第二批“2020年全国人口普查”数据，我国在2020年有9万7600个居民无法或难以完成至少一种基本生活能力，其中超过七成是65岁及以上年长者。

这些65岁及以上年长者当中，去年有超过九成是与他人同住，当中83.1％是与配偶或子女同住。

难以或无法进行至少一种基本生活能力的居民中，最常见的是行走及活动功能方面的挑战，去年有6万2500人；其次是生活上无法或难以自理，人数达3万2100人，分别占总居民人口的1.6％和0.8％。

65岁及以上年长居民当中，无法或难以行走和自理者，比率相对更高，分别占8％和4.2％。

无法或难以完成至少一种基本生活能力的居民当中，只有约11.4％在2020年参与劳动队伍，对比基本生活能力没有问题的居民，约69.3％参与劳动队伍，显著来得低。

无法或难以完成至少一种基本生活能力的15岁至64岁居民当中，31.2％在2020年参与劳动队伍。其中，听障者的劳动队伍参与率最高，达45.7％；其次为视障者（36.5％）和行动障碍者（22.5％）。

无法或难以完成至少一种基本生活能力的15岁及以上受雇居民，去年接近六成使用公交通勤；15.5％只乘坐汽车、德士或私召车去工作。不需要交通工具的占16.1％。

勿洛、裕廊西和淡滨尼有最多至少一项生活能力无法或难以自理的人，居民人口相对较大的勿洛的人数居首，有8200人面对这方面的挑战。