【2020人口普查】过去10年独居者和两人小家庭增加

（早报讯）新加坡居民住户中，独居者和两人小家庭所占的比率，过去10年有所增加。

其中，独居者的比率从2010年的12.2%上升至2020年的16%。同一时期，二人家庭的比率也从18.8%增加至22.6%。

不仅如此，独居者当中，住在四房式或更大的组屋，以及公寓或其他非有地私宅的人，去年达到51.3%，显著高于2010年的45.5%。住在三房式或更小的组屋的人则有46%。

过去10年，随着小家庭越来越普遍，新加坡居民的平均住户人数从3.5人减至3.2人。去年，近六成的居民住户拥有三个或更少的成员。

小家庭家庭增加的现象，在马来社群中最为显著。马来族居民中，拥有三个或以下成员的住户比率，过去10年从35.7%上升至49.9%。相比之下，华族和印族的小家庭家庭增幅较低。华族居民中，拥有三个或以下成员的住户比率，同期从53.7%增至61.6%，印族则从47.7%增至50.6%。

尽管如此，马来族居民的平均住户人数仍最多，为3.7人。华族和印族居民的平均住户人数则分别是3.1人和3.4人。

与此同时，家有年长者的居民住户也增加。至少一名成员年龄在65岁及以上的居民住户，比率从2010年的24.1%上升至去年的34.5%。全部成员是65岁及以上的居民住户，比率则从4.6%增至9.3%。