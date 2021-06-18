把新加坡各地当世界名胜 搞笑梗图网上爆红

（早报讯）错把冯京当马凉，一名远在美国田纳西州的男子，把滨海湾金沙的夜景照片当成家乡照片，结果无意中爆红。很多本地网民也纷纷上网发挥创意，望梅止渴地把本地地标或有新加坡特色的照片，当成世界名胜。

这名来自田纳西州查塔努加（Chattanooga）的美籍男子本月14日在面簿发贴文，称新加坡的滨海湾金沙位于田纳西州，引来了众多本地网民的疯狂留言。

这名美国男子Aye Shaun在面簿上传了一张照片，标题为“查塔努加市中心，田纳西州很美🤯”。然而，照片很显然是在黄昏时分所拍摄的新加坡标志性建筑——滨海湾金沙酒店。虽然不知道Shaun到底是在开玩笑还是认真的。

起初，该贴文引起了网民愤怒，认为这名外国人想“偷走”属于新加坡的东西，还有网民称要“POFMA”（防止网络假信息和网络操纵法案）他。之后，网民开始上传一些本地人一眼就能认出的独特图片，并用美国人可识别和理解的名词作为标题。包括将新加坡博彩公司投注站的照片标题为拉斯维加斯、将史丹福莱佛士爵士的雕像称为自由女神像等。

事情的演变应该远超这名男子所料，本地网民集体回应在网上爆红。截至目前，该贴文有1万2000则评论，网民自己在评论中加的标题和照片都成为了搞笑梗图。

新加坡中央医院今早也来凑热闹，幽默地把该医院的鲍耶大楼称为伦敦大本钟。

Big Ben, London Photo: NDP 2020 Publication Committee Photographer Leon Ong Posted by Singapore General Hospital on Thursday, June 17, 2021

这并不是第一次有人纯粹为了引起网民反应，故意在网上将新加坡的地标当成其他地方。2016年，美国网民因为滨海湾金沙看起来非常壮观，将它当成美国某商场。