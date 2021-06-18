高楼抛练习作业 数十页纸满天飞

（早报讯）蔡厝港组屋区，课业练习纸张被人从高楼抛下，数十页纸张满天飞，撒满地。居民怀疑可能是学生压力大，抛下作业发泄，也有人猜测可能是小孩子好玩。

有网友昨日（6月17日）在面簿群组上传了一则视频，指在蔡厝港54街第771座组屋，经常有人从高空抛下纸张。视频画面显示，组屋楼下的走道，被撒满纸张，有些纸张被揉成一团，有些撒落在矮树丛上。镜头靠近一看，发现这些A4纸张都是学生的作业或练习。

他在贴文里指出，这不是第一次发生这样的事情，并猜测可能是孩子学习压力太大，把作业抛下楼发泄情绪。

记者昨日访现场，纸张已被清洁工人清理干净。但记者在三楼的窗台上，看见因被打湿而沾在墙上的纸张。

该座组屋的居民吕先生（40岁，制造业）说，前晚他回家时，经过组屋楼下，看到地上有很多纸张，趋前查看，发现是小学的作业。居民詹达（64岁，德士司机）也说，昨天清晨5时他出门时，也看到满地的纸张。

居民林伟清（22岁，行政人员）说，这样的情况，单单今年已经出现三四次。

“每次大约有数十张的纸张被撒落在地，都是学生的作业，包括数学题。”

思琳（50岁，行政人员）也说，纸张每次都落在同一个地点。

受访的居民猜测，可能是学业压力大，学生不想做功课，赌气将作业丢下楼发泄。也有人指可是小朋友顽皮，见纸张“飘”下楼觉得很好玩。

学校的作业被当成垃圾扔下楼，居民表示苦了清洁工人，也吁请家长要多留意家中孩子的行为。

居民受访时说，前年的情况不是单一事件，纸张相信从同一个单位被抛下来，但不清楚是哪户人家。

洁西（45岁，家庭主妇）说，苦的还是清洁工人，要一张张捡起来清理。

吕先生说，不管是小孩子好玩，或是课业压力大乱扔纸张，家长都应该好好与他们沟通，告诉他们这样的行为是不对的。