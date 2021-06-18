转送礼物遭妻拒收 阿叔扬言要杀全家

（早报讯）阿叔声称兴高采烈将朋友送的折叠椅拿回家送妻子，结果妻子拒收还指他乱拿人家的东西，硬要他把东西“丢下楼”，他一时情绪失控才把折叠椅、鞋架和一盒饭统统从三楼丢下，更恫言要把爱犬一并丢下楼和杀了全家。

阿叔卡迪达（53岁）面对一项鲁莽行事和一项抵触防止骚扰法令的控状。他昨天（6月17日）认罪后，被判坐牢三周。

根据案情，被告今年3月13日下午5时40分，回到义顺住家后与63岁妻子发生争执。

被告一气之下拿起折叠椅和木制鞋架从三楼住家丢下，更嚷嚷要将爱犬也丢下楼，甚至扬言要杀了全家。

被告没有代表律师，他求情时说，每次有人送他东西，他都会转送给妻子。

他称案发当天有朋友送了他一张折叠椅，他于是拿回家送给妻子，想让妻子可以舒舒服服地坐在折叠椅上看电视，不料妻子却误会他乱拿别人的东西，拒绝收下折叠椅。

“她更要求我将折叠椅连带鞋架一并丢下楼，伤透了我的心。我一气之下才将折叠椅丢下楼，我接着还问妻子是否确定要把鞋架也丢下楼，她回应我说‘是’。”

被告指他当时确认楼下没人才将物品丢下，后来看到他买回家的一盒饭，也气得将饭盒丢下楼。

被告说与大他10岁的妻子育有三个女儿，两人都是保安人员，平时值班时间不同，见面机会不多，虽然案发时妻子拒绝他的好意，但妻子对他来说仍是“完美的妻子”。

“至于我说要把狗丢下楼和杀全家的话，其实是无心的。”