无故拿啤酒杯砸女服务员 少妇毁人容貌监18天

（早报讯）28岁美少妇无故拿啤酒杯砸向女服务员的脸，导致对方留下了永久性伤疤，被判坐牢18天，罚款800元。

被告是28岁的陈美玲（译音），她面对一项刑事暴力和蓄意伤人的罪状。她身形瘦小，长发披肩，长得十分清秀漂亮。受害者则是32岁的酒吧女服务员。

案情显示，2017年12月10日凌晨1时许，受害者正在位于实龙岗花园大道的酒吧Futurez Bar上班。当时，受害者与友人坐在吸烟室的一张长椅上抽烟聊天，被告也在吸烟室内。

被告走到受害者的座位前，突转身面对受害者，推受害者的右肩膀，说道：“你有什么问题？”

受害者和被告接着扭打一团，互相推搡。为将被告推开，受害者踢了被告的腹部。当酒吧员工和顾客将双方分开后，混战才停止。

在事件发生之前，被告和受害者互不相识识，两人先前也没有争执。

受害者随后回到酒吧继续工作。当她在柜台洗杯子时，被告走近，拿了一个啤酒杯，砸向受害者的额头，导致玻璃啤酒杯破碎。受害者瞬间感受到鲜血从脸上流了出来。友人立即将她送往陈笃生医院。

根据医疗报告，受害者额头有3公分的伤口，需要缝合。医生表示，受害者可能会留下永久性疤痕。

昨日（6月17日）被告出庭认罪，法官判她坐牢18天，罚款800元。