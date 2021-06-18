红山景巴刹与熟食中心形成感染群 或因摊贩没戴口罩互动

（早报讯）红山景巴刹与熟食中心形成大型感染群，或是因摊贩和员工互动时没有戴口罩，同时一些食客打包食物时也排队超过半小时，近距离接触的时间颇为显著。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授今天（6月18日）在抗疫跨部门工作小组上说，截至昨天（6月17日），红山景巴刹与熟食中心感染群共有56起病例，当中有21人是摊贩，13人是访客，其余的病例没有到过巴刹与熟食中心，是其他确诊病例的密切接触者。

麦锡威副教授说，目前还不能确定病毒在红山景巴刹与熟食中心的传播方式，但极有可能是因为摊贩、员工在戴口罩与没有戴口罩的情况下，有近距离的接触。

他也指出，熟食中心一些摊位非常受欢迎，一些食客排队的时间超过半小时，近距离接触的时间颇为显著。

目前，红山景巴刹与熟食中心的所有员工和摊贩都已收到隔离令，这也包括清洁工、供应商、送货司机以及其他的常客。

国家环境局也和市镇理事会于本月13日至26日，在该巴刹与熟食中心进行彻底清洁和消毒。

麦锡威副教授说，当局也针对该区域的确诊病例进行地理空间的研究，并拓展了冠病检测行动到周围的地点如红山巴刹与熟食中心、中峇鲁大厦、红山巷、红山弄等。

“整体来说，我们在数个地点展开好几个特别检测行动，这是我们的新策略，积极进行检测，以阻断传播链。”

麦锡威副教授说，红山景巴刹与熟食中心感染群的确诊病例中，有32%的患者已经接种疫苗，50%的人则未接种疫苗。其余的患者只接种一剂疫苗，或还未获得全面的保护。