高风险领域职员下来三个月可在职场免费进行快速筛检

（早报讯）餐饮业、个人护理及健身房等高风险领域的职员下来三个月可在职场做免费快筛检测。

这些快速检测将由雇主监督进行。联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财今天（6月18日）在记者会上说，到了7月中，这些场所的职员必须每14天进行强制性快速检测。

当局下来三个月将免费为雇主提供抗原快速检测仪及设立培训课程，让主管人员受训，监督职员自行进行抗原快速检测。

目前一些餐饮场所已安排员工接受培训，可从本月21日起逐步推行定期检测。

当局也将从本月21日起在竹脚和义顺各设立一间快速检测中心，让无法安排员工自行检测的小型企业，安排人员前去接受检测。当局也会逐步设立更多快检中心。

黄循财说，在落实这些定期检测措施后，以及随着接种疫苗人数增加，当局预计7月中可允许群聚人数上限增至五人。

抗疫跨部门工作小组也说，每组堂食的食客之间必须严格遵守1米安全距离的条例。当局将加强执法，如果发现违例也将采取更严厉执法行动。

当局下来将利用合力追踪（TraceTogether）和SafeEntry数据，通过简讯向与冠病患者同一天到过热点场所，并可能接触到病毒的民众发出“健康安全通告”。收到简讯者必须到指定检测中心接受检测。他们必须减少与他人的接触，如果必须到工作场所，也得遵守工作场所的安全管理措施。

检测中心也会向他们派发自助检测仪，让他们继续在家中自行检测数日，确保没有染病。