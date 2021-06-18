华助会调高华助会－宗乡总会助学金金额 助有需要学生应付上学开销

（早报讯）冠病疫情持续冲击社会与经济，华社自助理事会将调高华助会－宗乡总会助学金并推出新项目，向有需要的家庭提供更多援助。

卫生部长王乙康今天（6月18日）在华助会第29届常年大会报告中提到，华助会去年动用了3350万元推行各种活动和计划，金额比前年多了约670万元，这也是华助会有史以来开支最高的一年。受惠家庭也从前年的1万7000户增加至去年的1万8600户。

他说，我国仍处冠病风暴中，但疫情管控已通过疫苗接种、检测和公共卫生预防措施取得进展。“华助会将竭尽所能继续为社区中有需要的弱势群体提供援助。

华助会执行理事长卜清锺透露，今年的情况仍有许多不确定因素，因此为防万一，今年的预算比去年动用的总金额高出一点，达3600万元。

另外，华助会今天宣布调高华助会－宗乡总会助学金金额，协助低收入家庭的中、小学生应付上学开销。其中，小学生的年度助学金金额将从目前的280元增至300元；中学生则从450元增至480元。

2022年华助会－宗乡总会助学金将在7月和8月间开放申请。今年共有8500名领取助学金，明年的受惠学生人数预计和今年不相上下。

华助会本月起也将推出“鲜食计划”，鼓励低收入家庭培养健康饮食习惯，预计能惠及300户家庭。

计划下，每名受惠家庭成员本月起至12月，每月将获得30元的昇菘食品券，并只能用于购买新鲜食材，如鲜肉、海鲜、牛奶、蔬菜和水果等。每户家庭最多能获得120元的食品券。同时，受惠者可参加工作坊，学习烹煮健康美食，及更好地管理家庭开销。“鲜食计划”预计耗资28���元。

华助会今年1月推出的“宽带网络服务津贴计划”至今已协助650户家庭。该计划旨在协助减轻低收入家庭的网络费用负担，让孩子能居家上网学习。