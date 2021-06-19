许连碹：恢复两人堂食后 将加强取缔违例行为

（早报讯）餐饮场所后天起允许恢复最多两人一组堂食，当局下来几周将加强执法力度，取缔违例行为，即使是首次违规者。

政府抗疫跨部门工作小组昨天宣布，从下周一（6月21日）起，本地将恢复堂食和室内运动，但每组不得超过两人。到7月中旬，除非出现超级传播者事件或大型感染群，这些活动的人数限制将调高至五人。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士昨晚在面簿发贴文说，堂食是病毒传播风险较高的活动，她吁请民众和餐饮业者严格遵守安全管理措施，包括排队购买或等待食物时，保持社交安全距离；在没有进食时须戴上口罩，并遵守不超过两人一起用餐的规定，也不允许与不同桌的人互动，或坐在有贴上标记的座位。

As announced by the Multi-Ministry Taskforce today, dine-in at F&B establishments will be allowed to resume from 21... Posted by Amy Khor on Friday, June 18, 2021

小贩中心摊贩也须确保遵守安全管理措施。她也说，当局将会与合作伙伴密切协作，帮助更多小贩建立线上订餐和送餐服务，以扩大客户群。

政府早前宣布已正式成立协助小贩采用线上送餐订餐平台的新加坡群策群力行动联盟，帮助小贩跟上数码化步伐。

另外，由国家环境局与当局指定经营者所管理的小贩中心摊主将继续免租，他们也可继续获得座位清洁费和中央洗碗费的补贴，直到7月中。餐饮外卖增强配套（Food Delivery Booster Package）也延长至7月15日。