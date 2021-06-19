专家：疫苗接种率达至少八成 生活就能恢复稳定

（早报讯）一旦新加坡的冠病疫苗接种率达到八成左右，而所采用的疫苗到时仍能有效地应付变种毒株，受访的学者认为，我国的防疫措施将更加稳定，无须像目前一样时而收紧时而放松。

卫生部长王乙康昨天（6月18日）在抗疫跨部门工作小组记者会上指出，人们未来得与病毒共存，只要疫苗接种率够高，生意就可以时时维持运作，人们也能出国。

针对疫苗接种率，专家普遍认为应该要达到至少七成至九成才足够。

苏瑞福公共卫生学院全球卫生方案主任林方源副教授今早（6月19日）受访时说，只要有至少七八成的人口完成疫苗接种，日常生活就会比较稳定，但前提是疫苗必须能有效应付变种病毒。

该院副院长（研究）古阿烈副教授（Alex Cook）则认为，由于德尔塔（Delta）变种病毒的传播力较强，所以得达到八成至九成的接种率才足够。到时就算偶尔有一些地方出现感染群，也无须像现在这样全面收紧防疫措施。

但古阿烈强调，除了接种率外也得考虑其他因素，包括病毒变种的情况，以及到时感染群病患的病情轻重。

目前注射了一剂的居民占49％，完成接种的则约有35％。我国的目标是要在今年8月替半数本地居民完成接种，并在10月提高至75％。

另一方面，政府将扩大测试范围以便更快地阻断病毒的传播链。接下来，就算不是密切接触者，不过只要曾与冠病患者同一天到过热点场所的人都得强制接受检测。

对于扩大检测程序，林方源认为，这只是暂时性的，会维持多久同样样取决于疫苗的接种率。

“扩大检测能有效地找出隐藏在社区中的病例所以是必要的，因为就算只有一条小鱼漏网，它也可能变成大鲸鱼，形成很大的感染群。不过这是很昂贵的做法，为了找出一个受感染者，政府可能必须检测两三千个人。”

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授同样觉得这是暂时的做法。他说：“当绝大多数的人有了免疫力，以及世界卫生组织宣布冠病转为地方性流行病后，就不再须要经常采取大规模的检测。”