八旬老父被脚踏车撞倒 儿子面簿寻目击者

（早报讯）儿子申诉，八旬老父在小路骑脚踏车，岂料被另一辆脚踏车撞倒，结果小便出血又骨折，需留院约一月。

这起事故发生在6月5日上午11时25分左右，地点在碧山13街第186座组屋附近。

何先生（48岁，自由职业者）前天在脚踏车爱好者的面簿专页“SG PCN Cyclist”分享贴文，指81岁高龄老父当时在碧山国专长老会中学旁边的公园连道小路路口附近，缓慢骑行右转时，一名男脚踏车骑士撞倒他。

记者辗转联络上何先生，他透露说，当时父亲骑车去购物，一名年轻男骑士与父亲迎面相撞，父亲跌倒在地。

“父亲手脚淤青，告诉男骑士地址后，让他去通知家人。”

何先生表示，他接到消息后，连忙下楼寻找父亲，赶到场时，父亲已被抬上担架送院。

“原本以为只是皮外伤，岂料本月8日晚上，父亲晚餐后突然小便流血，又再次送院。医生发现父亲盆骨附近骨折，需留院约一个月静养与复健。目前，父亲下床需要人扶，无法到厕所，需用尿袋与成人尿片。”

民防部队受询时指出，当时接获求救电话，将一名伤者送到陈笃生医院。

何先生表示，涉事男骑士当时有上前慰问父亲，另外还有两名好心人经过，连同男骑士一起扶起父亲到阴凉处。

为了寻找父亲目击者，何先生在面簿贴文，也做了一个写着意外时间、地点等资料牌子，到事发地点询问居民。

另外，他也希望涉事的脚踏车骑士可以报警备案。

警方受询时指出，警方证实接获投报，调查在进行中。