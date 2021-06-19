搭地铁掴女童一掌 妇女罚5000元

（早报讯）8岁女童不慎踩到45岁妇女，妇女竟为一句道歉怒甩对方巴掌，还动手戳女童母亲鼻子，被判罚款5000元。

被告是45岁的苏可妮，她被控蓄意伤人和动粗两项罪名，控方以前者提控，另一项交由法官下判时纳入考量。受害者是名8岁女童。

根据案情，去年7月15日中午1时许，女童和母亲在蔡厝港地铁站搭乘列车，女童步入车厢时不慎踩到被告的左脚。

女童立刻道歉，但当时正在讲电话的被告并未听到，随后更是质问女童母亲，为何女童没道歉。

女童母亲解释女儿早前已道歉，两人接着起了争执。

列车抵达油池地铁站时，母女俩准备下车，谁知被告在试图阻止对方下车时，竟然向女童左脸颊甩了一巴掌，女童痛得哭了起来。

女童母亲当下报警，稍后也带女儿前往医院求医，医生检查后，发现女童左脸颊淤青，给了她止痛药以及两天病假单。

针对被告动粗的控状揭露，被告在和女童母亲起争执期间，还动手戳了对方的鼻子。

法官同意控方所说，被告在很迟的阶段才给予受害者204元的赔偿，在求情上占不了太大的比重。

被告在闻判时双手交叉胸前，表示有话要说，称自己无意伤害女童，表示任何有常识的人，在进入地铁车厢时，都会抓住东西站稳脚步。

被告在法官三次令她将双手放下后，才乖乖照做。法官最后批准被告申请，让她以分期付款方式缴付罚款。