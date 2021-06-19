有感生活一团糟 醉男随手放火“解压”监10月

（早报讯）疫情期间经济状况出现问题，不但欠阿窿一屁股债，刚过门不久的老婆还想要带着一岁儿抛弃他，男子有感生活一团糟，因此借酒消愁，烂醉之下随手放火“解压”。

来自印度的马塔林甘（35岁）遭逮捕后面对八项恶作剧纵火的罪名。他昨天（6月18日）承认其中三项罪名，余项交由法官考虑后，被判坐牢10个月。

庭上揭露，被告在新加坡工作已经10多年，才刚结婚不久，第一个小孩去年7月出生，如今还不到一岁。

他独自在新加坡打拼，但是疫情期间经济状况每况愈下，欠了阿窿一屁股债，老婆跟他也渐行渐远，甚至侗言要离婚。

被告称，他不堪重重压力，开始酗酒，今年6月21日喝得烂醉后，到后港一带的组屋区闲逛，凌晨3时10分经过后港二道第704座组屋时，用打火机放火烧了一个垃圾桶还有一户人家挂在屋外的两张地毯。五分钟后，他走到第23座组屋，又放火烧了又一个垃圾桶以及垃圾槽旁的废弃物品。

他于去年11月6日再次犯案，晚上10时左右身上带着七罐啤酒，在后港边走边喝，他原本要找一间按摩院解压，走着走着却来到组屋区时已是隔天凌晨3时。

被告经过后港地铁站时随手烧了三辆脚踏车，来到后港中心第830A座以及第834座组屋附近又接连在四个地点放火，烧了一些废弃家具以及建筑材料。