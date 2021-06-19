男子称母亲接种疫苗29小时后过世 卫生部：妇女死因为缺血性心脏病

（早报讯）男子称72岁母亲在接种首剂辉瑞—BioNTech冠病疫苗29小时后过世，对此，卫生部和盛港综合医院今天（6月19日）表示，验尸官已将这名妇女的死因判定为缺血性心脏病。

一名陈姓男子本周三在面簿贴文表示，他的72岁母亲本月3日接种了第一剂辉瑞—BioNTech冠病疫苗，接种后除了手臂有点酸，看来并无大碍。

他的母亲隔天（4日）晚间约7时还在跟父亲聊天，但15分钟后，母亲就突然倒地。他的父亲马上打电话叫救护车，救护人员也透过电话教他如何透过胸外按压法为母亲进行心肺复苏。救护人员也于15分钟后抵达，进行急救后将他的母亲送往医院。当晚约9时，他的母亲在医院过世。

盛港综合医院针对上述事件回复媒体询问时指出，这名病患在家中晕倒后，于本月4日晚间8时39分被送往盛港综合医院，医院急诊部团队也立即进行抢救。很不幸地，病患还是过世了。

卫生部指出，验尸官进行尸体解剖后判定，这名妇女的死因为缺血性心脏病（ischaemic heart disease）。尸检显示，为心肌供血的血管因长时间阻塞引发缺血性心脏病，没有任何迹象显示妇女对冠病疫苗过敏。

当局也透露，妇女在本月3日接种第一剂辉瑞—BioNTech冠病疫苗前，受过训练的医疗人员有对她进行评估，认为她适合接种。她在接种后也有接受半小时的观察，当时情况良好。