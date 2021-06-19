注射至少一剂冠病疫苗的新加坡人口刚过半

（早报讯）最新数据显示，新加坡现有超过50％的人口接种了至少一剂冠病疫苗，完成两剂的有约36％。

卫生部长王乙康今天（6月19日）在面簿上贴文，提到冠病未来很有可能转为“地方性流行病”（endemic），以及我国接下来的应对策略，包括持续提高疫苗接种率。

他指出，当冠病成为地方性流行病，意味着病毒会不断变种和在社区中传播，如同流感一样，因此人们必须适应与病毒共存。

“庆幸的是，过去一年里我们建立了应对能力。现在已可以快速地测试、追踪和隔离接触者，也已经为好一些人接种疫苗。有了这些防护措施，我认为往后不须要再采取病毒阻断措施，可以让多数商家维持运作，继续大家的日常生活。”

但与此同时，王乙康说，在这之上，要助餐饮场所和健身房继续开放，甚至是恢复旅游，新加坡的疫苗接种率必须再提高，才能在病毒扩散时更好地保护大家。

他承诺，政府会尽快为所有人接种冠病疫苗，由于目前供应有限，当局将努力确保疫苗能按时送达，并尽早开放更多时段供人预约。