米支付再发文告反驳陈积光指责

（早报讯）米支付（MC Payment）周六（19日）晚上再发文告反驳大股东陈积光的指责。

双方的争议已持续超过一个月。陈积光于周五发表第二份针对米支付的文告，指该公司董事会出现企业治理的问题。

陈积光指董事会利用当前管理层对公司业务的贡献为由，反对他更新董事会的要求，是把管理层和董事会混为一谈。他认为管理层和董事会扮演不同角色正是要确保良好的企业治理，让他提议的五名人选出任公司董事以制衡现任董事会至关重要。

陈积光在5月初要求米支付委任他及儿子陈威宏、黄哈里（译音）、徐兴福和陈志强出任公司董事，有关决议将在本月30日的特别股东大会上表决。

对于陈积光的最新指责，米支付表示强烈及完全不认同。它说：“董事会想向股东保证，它了解良好企业治理的原则，也一直致力确保公司遵守这些原则。陈积光到目前仍未指出公司任何违反良好企业治理原则的行为。”

米支付也表示，尽管公司屡次要求，陈积光至今未针对他指4月28日常年股东大会的投票有可能被操纵的说法，提供任何细节或证据。尽管如此，公司独立董事已展开调查，将在适当时候向股东汇报。

它也重申将在6月23日或之前发布第二份通告，更详细回应陈积光的指控。

米支付周四透露，收到印度尼西亚支付与汇款公司Dompet Harapan Bangsa的意向书，有意投资成为公司的战略股东。公司股价周五飙涨51.52％至0.50元。