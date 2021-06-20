500名庙弯、合乐路小贩中心及附近商店摊主员工今天强检

（早报讯）有确诊熟客到过的庙弯巴刹和小贩中心，93个摊位就有20多个摊位接到隔离令，湿巴刹和小贩中心的40多名摊主今早强制受检。

除了庙弯巴刹和小贩中心，附近的合乐路熟食中心、以及庙弯第34、36、38、40和46座商店及商业单位的所有员工和租户都须在今天强制受检。检测站设在合乐路第51座多层停车场底层。

负责该区事务的通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今早走访该检测站受访时指出，今天一共将会有500多名摊主和商店职员分批前来接受强制受检，这些检测都属于防御性的检测。

这些小贩中心都没有关闭。杨莉明也说，小贩中心以及湿巴刹接下来也会加强清洁工作，也会不断提醒摊贩保持良好的个人卫生，并且鼓励更多国人接种疫苗。

庙弯小贩中心商联会主席许玉英（57岁）受访时说，近日有冠病确诊病例曾到访庙弯巴刹和小贩中心，湿巴刹和小贩中心的93摊中有将近20摊20至30名摊贩接到隔离令。

许玉英说，她昨天早上接获环境局的通知，让庙弯小贩中心以及湿巴刹的摊贩们今早9时至下午4时到合乐路第51座多层停车场底层的检测站进行检测。“我接到通知后就通过聊天群组发信息，也到巴刹和小贩中心亲自告诉大家今天到检测站做检测。”

今早到检测站进行检测的李恩福（63岁，米糖批发商）是第36座商店的店主。他受访时说：“昨天下午约3时，有建屋发展局的工作人员到店里派传单，让我们今天就去做检测，虽然很突然但是自己做了检测也觉得比较安心。”