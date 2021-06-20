八座红山组屋居民接受强检 有人一个星期测两次

（早报讯）红山景八座组屋所有居民今天和明天强制受检，居民接获的短信都有指定的时间段，三个检测站井然有序并没有出现人龙。

由于红山景第119座组屋的九户住家至今发现21人感染冠病，该区一些组屋的污水样本也测出病毒碎片，八座组屋的所有居民今天和明天强制受检。

根据卫生部文告，居民都可按照组屋地点前往第125A（第116和117座居民）、118A（第118和119座居民）或128A（第124A、124B、125和126座居民）座凉亭受检。除非他们自本月15日起的检测结果已呈阴性，就可选择是否再次受检。

据记者走访时观察，三个检测中心没有出现人龙，检测过程少过10分钟就完成。

第124A座组屋居民江秀慧（49岁，行政人员）一家三口收到的短信注明是早上9时45分的时间段，到128A座凉亭时发现检测站井然有序，无须排队。

到第118A座组屋的居民钟丽平（60岁，退休）说：“因为平时有在小贩中心和巴刹走动，所以原本想要自行报名前去进行检测的，没想到昨天就收到简讯。”

为筛检出社区中的无症状病例，本月5日至19日间曾与上述八座组屋居民接触，或曾到访这些组屋的公众也可自愿受检。这些人可前往第125座的凉亭。

今早到检测站的何伟雄（57岁，半导体贸易）因为12日曾去过第126座组屋探访朋友，因此决定自愿前来受检。“朋友做了检测后结果呈阴性，所以我不知道自己还要不要检测，不过还是决定来求一个安心。”

负责这区事务的丹戎巴葛集选区议员祖安清心今早走访红山景的三个检测站。她受访时说，在与居民的沟通和互动中发现，居民担心，那些已经在15日进行检测的是否得再次受检。

“我跟这些居民解释说，根据卫生部的指示，他们是无须再次受检，但是一些居民还是决定再检测一次。”

一些居民也担心，若自己确诊需要隔离进行治疗而家中的年长者会没人照顾。祖安清心说，该区的社会服务机构将会在有需要时为这些家庭服务。