送奖规则又改 多多迷难适从

（早报讯）游戏规则一改再改，多多第一组奖金只要一期没人测中，第二期就会转化为流程奖金送出。

疫情打乱国人的生活节奏，改变国人的生活方式，就连新加坡博彩公司的“游戏规则”，似乎也跟随着疫情的起起伏伏而一改再改。

上星期四的多多开彩之后，不少读者就纷纷致电《联合晚报》询问，多多才连续两期没人测中，第一组奖金为何就直接“发放”到第二组？多多迷表示，博彩公司不久前才因为疫情放缓而放宽限制，回到疫情前连续四期没人测中才会启动流程程序的规则，怎么如今说改就改，让多多迷感到无所适从。

有多多迷就表示，这已是疫情暴发以来，博彩公司第四次修改多多的游戏规则。但这次，博彩公司相当低调，只在官方网站公布消息，不少多多迷都还不晓得规则有变。

很多下注的小市民（尤其是年长人士）都没有上网的习惯，因此无法在第一时间得知修改游戏规则的信息。不少读者建议，在通过官方网站宣布消息的同时，博彩公司或许也应该通过各大报章把消息传播出去。

买了二十几年多多的读者沈先生（67岁）就说：“一直以来，我和周边的老朋友都是通过报纸得到消息的，什么时候有大奖（主题多多）？大奖几时开？几时可以买？第一组奖金累计多少期？奖金多少？报纸不出，我们是不会知道的。累计奖金的多寡，绝度会影响我们的下注。”

另一多多迷吴艾迪（72岁）则表示，博彩公司一年之内四次修改多多规则，让他感觉有点无所适从。“每次到了柜台排队，或在开彩之后才知道规则又被修改，那种感觉不是很好。

过去一年，博彩公司四次修改多多规则的日期如下：