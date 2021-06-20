电动踏板车爆炸失火 一家五口慌逃

（早报讯）电动踏板车在卧室失火，一家五口听到爆炸声，逃到邻居家求救，父亲留下用水管灭火，所幸无人受伤。

这起火患发生在昨天（6月19日）下午5时46分，地点是武吉巴督西8道第463座组屋的六楼单位，一辆电动踏板车的电池忽然失火，导致当时人在客厅的一家五口饱受惊吓。

女居民爱吟（29岁，病患服务人员）受访绘述，当时和父母及两名小孩在客厅看电视，忽然听见四次爆炸声，回头发现孩子的卧室冒出浓烟，也看见火光。

他们吓得逃离屋子，并向隔壁单位的邻居求救，邻居见状立即联系民防部队。她的父亲则到厕所拿水管灭火，所幸火势不大，成功在民防部队抵达前扑灭。

爱吟说，小孩分别3岁和5岁，当时情况混乱，小孩吓得大哭。由于母亲吸入过多浓烟而感到昏眩，因此被送往医院治疗。

“损坏程度不是很严重，只是波及到小孩的卧室，今晚还是会住在家里。”

记者昨日走访时，看到一名妇女坐上担架被送上救护车。

民防部队证实，火势由住户使用水管扑灭，两名成人和两名小孩在民防部队抵达前已自行疏散。

另外，有一人被送往黄廷方综合医院治疗，起火原因目前还在调查。民防部队建议公众到go.gov.sg/pmdfiresafetytips获取预防个人代步工具起火的贴士。