巴西立巴士转换站改变格局 7月3日投入运作

（早报讯）为方便巴西立综合交通中心和巴西立地铁站转向轨的兴建，现有的巴西立巴士转换站已改变格局，并将在下个月3日投入运作，直到2028年、综合交通中心竣工为止。

根据陆路交通管理局的文告，翻新后的巴西立巴士转换站，将包括现有巴士转换站的一部分，并连接沿着巴西立中路而建的新区块。它也将继续由公交业者Go Ahead新加坡经营。

尽管巴西立巴士转换站所提供的巴士服务不变，但当局提醒乘客，应留意更改后的上车和下车区域。巴士转换站和巴西立地铁站周围将张贴海报和方向牌，提供引导，服务大使也会在场给予协助。

接载新加坡武装部队人员往返武装部队渡轮码头的专用接驳巴士设施“巴西立基本军事训练”（Basic Military Training @ Pasir Ris）也将继续设在翻新后的巴西立巴士转换站。

与此同时，巴西立巴士转换站的设施得到改善，包括为所有巴士候车棚设计更宽敞的上车处，以及有斜度的路沿，方便轮椅使用者和推着婴儿车的乘客上下巴士。

其他设施还包括，有座位的优先排队区、无障碍厕所、育婴室，以及可供特需者保持安静和冷静的房间等。巴士转换站也设有150个脚踏车停放位，方便脚踏车骑士转乘公共交通工具。

早前报道，由于巴西立地铁站是地铁东西线的终点站，该地铁站将铺设一条新的转向轨，方便列车更快地转换到另一条轨道，掉头往西部方向行驶。