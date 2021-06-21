（早报讯）对通货膨胀的担忧预料在本周继续左右市场情绪，而投资者也将密切关注本地疫情发展和解封情况。

尽管本地股市本周可能继续波动，但预料不会大起大落。

新加坡海峡时报指数上周五（6月18日）闭市报3144.16点，在过去一周内下滑13.81点或0.44％。

美国股市上周五全面收低，道琼斯工商指数的跌幅最显著，达1.58％，纳斯达克指数和标普500指数分别跌0.92％和1.31％。

今天值得关注的股票如下：

1.凯德集团（CapitaLand）今早宣布，旗下住宿业务雅诗阁公司（The Ascott Limited）通过雅诗阁服务公寓全球基金（Ascott Serviced Residence Global Fund），以约2亿1000万元收购巴黎的共居（Co-living）房地产以及越南河内的服务公寓。完成收购后，雅诗阁的基金资产管理规模（FUM）将增至约80亿元。

2.丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）以每单位2.64元，优先献售（preferential offering）1亿1757万6607个新单位，将于今天早上9时起，在新加坡交易所主板挂牌交易。

3.米支付（MC Payment）上周六（19日）晚上再发文告反驳大股东陈积光周五指米支付董事会出现企业治理的问题。米支付董事会向股东保证一直致力确保公司遵守良好企业治理原则。

米支付上周四透露，收到印度尼西亚支付与汇款公司Dompet Harapan Bangsa的意向书，有意投资成为公司的战略股东。公司股价隔天飙涨51.52％至0.50元。

4.针对之前获得来自Foxwell能源的8340万美元（1亿1175万新元）合约，停牌的毅之安（Ezion Holdings）披露，鉴于新加坡和台湾的冠病疫情形势，集团还在与特瑞斯海事技术服务公司洽谈合约的工作范围、费用结构和支付条款。