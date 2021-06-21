新学院助公务员掌握资讯科技技能

（早报讯）公共服务人员可通过新成立的数码实践学院学习数码分析和网络安全等资讯科技技能，当中超过6600名资讯通信科技人员也能参与进阶课程，学习如何建立大规模云系统以及安全编码标准等。

由政府科技局成立的数码实践学院目前已提供55个课程，包括应用研发、数码领导以及科技与运作管理等，到了明年3月会另外增加多40个课程。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生星期一早上（6月21日）为数码实践学院举行线上推介仪式。他在致辞时指出，新学院是智慧国重要的里程碑，可协助我国加快公共领域数码化。

普杰立强调，建立公共领域的数码能力、基础设施以及快速采用数码工具的灵活性至关重要，这也在我国对抗冠病疫情时派上用场。他举例指出，密切追踪工作以及居家学习都是我国迅速应对疫情的方案。“我们在努力应付疫情的同时，也在制定新的工作模式以及服务大众的方式。我们不能放慢建立数码政府的步速度。”

普杰立指出，一般技能的半衰期为五年，不过科技技能必须每18个月就提升，因此公共服务人员必须不断学习才能跟上数码化的步伐。“所有担任公共服务职位的人员必须达到数码通识基本水平。公共服务领域的领导，包括我在内，则比较熟悉相关课题，才能找出该领域数码转型的优先事项和标准。”

普杰立说，与其他学习资源较为不同的是，数码实践学院的教材特别为公共领域量身定做。到了明年3月，学院将提供95个课程，他鼓励所有公共服务人员报名参加至少一个，并将所学技能运用在日常工作中，或将知识传授给其他同事。