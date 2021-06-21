高庭驳回莉雅妮向控方索赔申请

（早报讯）洗脱偷窃罪的女佣莉雅妮指控方对她做出“无理与轻率提控”，导致她蒙受7万余元损失，为此向控方索赔，但今早被高庭法官陈成安驳回。

高庭在今年4月份审理印度尼西亚女子莉雅妮（Parti Liyani，46岁）的申请，今早开庭发表裁决。

辩方律师指控方在本案检控过程中不认真、搞错失窃物品价值，以及在审讯期间故意反对辩方提问和隐瞒信息等。

不过，陈成安法官认为，莉雅妮未能证明控方的检控含有恶意或不诚实的行径。他也强调，在我国的刑事司法体系中，不是每个脱罪的被告都自然具备向控方索偿的权利。被告或许对主控官的某些行为有所不满，但法庭并非让他们通过索偿申请来抱怨主控官的地方。

这是本地首次有脱罪被告援引刑事诉讼法向控方索赔。受限于法律规定，莉雅妮所能索讨的金额最高1万元。

莉雅妮是新加坡樟宜机场集团原主席廖文良的前女佣。她被控偷窃廖家3万多元财物，在国家法院受审后被判罪成，坐牢26个月。去年9月高庭裁定她上诉得直，洗脱偷窃罪名。

根据刑事诉讼法，脱罪被告可向案件投诉人和控方索赔。莉雅妮早前表示，因考虑到前雇主廖文良已为此案“受苦”，包括得辞去樟宜机场集团主席职务，所以决定不再打扰他，只申请向控方索赔。