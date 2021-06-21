红山巷和红山弄共七座组屋居民 今天至后天须接受强制检测

（早报讯）红山巷和红山弄一带的污水样本中测出冠病病毒碎片，共七座组屋居民今天至后天必须接受强制检测。

卫生部今早（6月21日）发布文告说，鉴于红山一带数座组屋的污水样本中测出冠病病毒碎片，为遏制任何未检测的病例继续扩散，卫生部将为红山巷第81座、82座和83座组屋，以及红山弄第87座、88座、89座和90座组屋的居民，进行强制性冠病检测。

此外，为了侦测可能的无症状病例，卫生部也鼓励任何曾拜访上述组屋居民，或同有关的居民有过互动的公众，前来接受自愿检测。

强制性和自愿检测今天至后天会在红山巷第84A座凉亭，以及红山弄第89座组屋底层的检测站进行。

卫生部提醒居民留意自己的健康状况，一旦有任何不适应立即求医。还在等待检测结果的居民，应该减少社交活动。

红山巷第81座、82座组屋

红山巷第84A座凉亭

6月21日下午1时至晚上8时

6月22日和23日早上9时至下午4时

红山弄第89、90座组屋

红山弄第89座组屋底层

6月21日下午1时至晚上8时

6月22日和23日早上9时至下午4时

红山巷第83座组屋

红山巷第84A座凉亭

6月22日和23日早上9时至下午4时

红山弄第87、88座组屋