政府将为建国立国一代发放2.78亿保健储蓄填补

（早报讯）建国一代下个月将获得更高的保健储蓄填补额，介于250元至900元。

目前患严重疾病的建国一代还会获额外50元至200元。

财政部和卫生部今早（6月21日）发布联合文告说，政府下个月将为建国一代和立国一代年长者发放总值2亿7800万元的保健储蓄填补。

卫生部去年12月宣布，从今年起，建国一代年长者每年的保健储蓄填补额会增加，从200元至800元增加到250元至900元不等。这项填补终身有效。

今年82岁及以上、因目前患严重病症而须支付更高的终身健保（MediShield Life）保费的建国一代，从今年起至2025年每年也可获额外的保健储蓄填补。其中，1935年至1939年出生者每年可获额外50元，1934年及之前出生者可获每年额外200元。

政府今年将为建国一代发放总值约1亿8200万元的保健储蓄填补。

保健储蓄填补额增加后，87岁及以上的建国一代的终身健保保费将继续获全额补贴；未满87岁的建国一代，需支付约三分之一保费。

至于立国一代年长者，他们从前年立国一代配套推出以来，每年获得200元保健储蓄填补，直到2023年。政府今年会为立国一代发放总值约9600万元的保健储蓄填补。

建国一代和立国一代最迟将在本月底收到通知信，填补额会在下个月进入他们的公积金户头。

公众欲了解详情，可上网：pioneers.gov.sg，或merdekageneration.sg。

此外，年长者也能通过以下方式询问详情：

＠拨电：1800 2222 888（询问建国一代和立国一代配套）；1800 650 6060（询问保健护理事宜）

＠电邮：contactus@pioneers.gov.sg / contactus@merdeka.gov.sg.