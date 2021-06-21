堂食恢复首日 小贩中心和咖啡店打包的顾客仍占多数

（早报讯）今天是恢复堂食首日，受访餐饮业者表示由于每桌最多只能两人用餐，大多数顾客仍选择打包。

据记者观察，向来热闹的义顺忠邦城今天依旧熙熙攘攘，前来区内小贩中心和数间咖啡店打包的顾客络绎不绝。现场只有部分桌椅开放使用，有顾客独自或成对堂食，但未坐满座位。

在小贩中心帮助父母打理面摊的谢宝慧（31岁）受访时说，打包的销量下降两成，但其中一些顾客转为堂食，整体生意仍有所提升。

“以前我们每周只休息一天，但在过去五周的禁止堂食期间，我们决定在周三和周四连休。为避免浪费，我们准备的食材也在这段期间减少30%。今后我们将观察顾客堂食需求是否会增加，并作出对应变化。”

粥摊助手陈光明（50岁）也反映今天准备的食材数量维持不变，但这也是因为今天是周一，生意一般较冷清。

“今天感觉改变不大，堂食的顾客并没有预期的多，可能有些顾客选择到别的地方用餐，享受开放的自由。”

第101座组屋楼下Epic Haus咖啡店的饮料摊助手王阿妹（55岁）透露，店内的桌椅昨晚由管理员重新摆放，总共有20张桌子和40张椅子。

“我担心一些顾客会从早坐到晚喝茶聊天，霸占本来就不多的座位。另外，每张桌子只配了固定数量的椅子，一些顾客会要求更多椅子来放东西，这样可能会造成混乱。”

在隔壁瑞香园餐室售卖杂菜饭和炒米粉的林雅莲（75岁）也反映，两人堂食限制从餐饮业者角度来看有颇多掣肘。

“桌椅摆放回来后���之前能供三条队伍同时排队的空间现在减少到只能有一条队伍，而且必须在咖啡店外排队，顾客要日晒雨淋。提供给堂食的座位也非常有限，对一些家庭不方便。”

公众黄淑月（47岁，家庭主妇）和四位家人同住，由于无法全家一起在外用餐，因此更愿意打包回家。“刚好今天我要把一些东西交给侄女，才约她出来吃顿饭。我们选择在早上见面，避开午餐或晚餐的人潮。”

蔡顺蛟（64岁，德士司机）之前只能打包后在车里吃饭，因此很高兴今天能在开工前坐下好好吃一顿饭。